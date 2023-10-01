Підсумки оборонного форуму та спецоперація Бариня від ГУР: головні новини 30 вересня

Дайджест головних новин в Україні та світі за 30 вересня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

● Президент Володимир Зеленський, під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, оголосив про створення Україною Альянсу оборонних індустрій, де будуть локалізовані виробництва з озброєння та військової техніки. Загалом, на форум прибули представники 30 країн світу з різних континентів – Америка, Азія, Австралія, Європа, а всього були представлені 252 оборонні компанії.

Український лідер поінформував присутніх, що вже було розроблено базову декларацію оборонних індустрій, а до цього проєкту можуть долучитися виробники військової техніки з усього світу. За словами президента, сьогодні декларацію вже підписали “13 видатних компаній”. Загалом, підбиваючи підсумок, президент оголосив про контракти з 38 компаніями з 19 країн.

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Крім того, Зеленський оголосив про утворення спеціального Оборонного фонду в Україні, який наповнюватимуть “з дивідендів державних оборонних активів”, а також прибутку від продажів конфіскованих активів Росії. Кошти фонду будуть спрямовані на військову інфраструктуру, благоустрій військових та розробку технологій.

● Також результатом оборонного форуму, який оголосили публічно, стало те, що у МЗС Чехії заявили про дозвіл для України на організацію власного виробництва штурмових гвинтівок CZ BREN 2, які отримають назву Січ.

Серед основних флагманських проєктів – передача виробництва автомата Bren 2 Січ від компанії CZUB (Česká zbrojovka) або лінії виробництва малокаліберних боєприпасів від компанії Sellier&Bellot.

За даними українських мілітарних порталів, українськими військовослужбовцями вже використовуються автомати CZ BREN на фронті.

● Іншим результатом стало оголошення від турецького виробника Baykar, який відомий в Україні своїми ударними безпілотниками Bayraktar TB2, який заявив, що інвестує у три ключові проєкти в Україні $100 млн.

Одним із цих проєктів стане будівництво власного заводу з виробництва безпілотників. Його мають завершити через півтора року. Також очікується утворення компанією Baykar власного сервіс-центра та офісу в Україні.

Загалом, в турецькому підприємстві очікують, що на виробництві, яке буде локалізуватись в Україні, буде працювати мінімум 300 людей.

● Також до Одеси з неанонсованим візитом прибув головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Він також, через відеозв’язок, виступив на форумі оборонних індустрій.

Глава дипломатії ЄС повідомив, що станом на сьогодні понад 27 тис. військовослужбовців з України вже завершили навчання в рамках тренувальної місії Євросоюзу. Ба більше, у Брюсселі думають збільшити кількість українських військовослужбовців в тренувальних місіях до 40 тис.

Разом з тим, Боррель повідомив, що з Європейським оборонним агентством (EDA) було укладено вже дев’ять контрактів для спільної закупівлі боєприпасів.

● Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію Бариня, в рамках якої був завербований військовослужбовець Росії, який також допоміг здати у полон 11 російських окупантів.

Сама ж операція була виконана за участі Сил спеціальних операцій ЗСУ. Українськими військовими було виведено 11 росіян, яких переконав здатися в полон кадровий офіцер РФ Данил Алфьоров.

● У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що за ніч проти 30 вересня було знищено 30 із 40 безпілотників Shahed. Так, українські захисники ліквідували 20 безпілотників на Вінниччині, 6 – на Одещині та 4 – на Миколаївщині.

Втім ворогу все ж вдалось завдати ударів, зокрема, по Калинівській громаді Вінницької області, де спалахнула пожежа.

● Також під Івано-Франківськом вибухнув нафтопровід, внаслідок чого почалась пожежа. Вибух та подальша пожежа призвели до постраждалих серед місцевих жителів.

Подія сталась біля села Стримба Надвірнянської громади. У МВС України повідомили, що стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

Як згодом повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), порив нафтопроводу стався через розгерметизацію.

Наразі відомо про 9 постраждалих, з яких 5 госпіталізували.

● Тим часом в українській столиці впав Дегтярівський міст на Шулявці. Місцева влада планувала його реконструкцію на 30 листопада.

У КМДА заявили, що на вул. Олександра Довженка під час робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація – під час монтажу обвалилися балки. Внаслідок цього поранених та загиблих немає.

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