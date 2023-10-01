Итоги оборонного форума и спецоперация Барыня от ГУР: главные новости 30 сентября

Дайджест главных новостей в Украине и мире за 30 сентября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

● Президент Владимир Зеленский, во время выступления на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, объявил о создании Украиной Альянса оборонных индустрий, где будут локализованы производства по вооружению и военной технике. В общем, на форум прибыли представители 30 стран мира с разных континентов — Америка, Азия, Австралия, Европа, а всего были представлены 252 оборонные компании.

Украинский лидер проинформировал присутствующих, что уже была разработана базовая декларация оборонных индустрий, а к этому проекту могут присоединиться производители военной техники со всего мира. По словам президента, сегодня декларацию уже подписали “13 выдающихся компаний”. Всего, в подведении итогов, президент объявил о контрактах с 38 компаниями из 19 стран.

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Кроме того, Зеленский объявил о создании специального Оборонного фонда в Украине, который будут наполнять “из дивидендов государственных оборонных активов”, а также прибыли от продаж конфискованных активов России. Средства фонда будут направлены на военную инфраструктуру, благоустройство военных и разработку технологий.

● Также результатом оборонного форума, который объявили публично, стало то, что в МИД Чехии заявили о разрешении для Украины на организацию собственного производства штурмовых винтовок CZ BREN 2, которые получат название Сич.

Среди основных флагманских проектов — передача производства автомата Bren 2 Сич от компании CZUB (Česká zbrojovka) или линии производства малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot.

По данным украинских милитарных порталов, украинскими военнослужащими уже используются автоматы CZ BREN на фронте.

● Другим результатом стало объявление от турецкого производителя Baykar, который известен в Украине своими ударными беспилотниками Bayraktar TB2, который заявил, что инвестирует в три ключевых проекта в Украине $100 млн.

Одним из этих проектов станет строительство собственного завода по производству беспилотников. Его должны завершить через полтора года. Также ожидается создание компанией Baykar собственного сервис-центра и офиса в Украине.

В общем, в турецком предприятии ожидают, что на производстве, которое будет локализоваться в Украине, будет работать минимум 300 человек.

● Также в Одессу с неанонсированным визитом прибыл главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель. Он также, через видеосвязь, выступил на форуме оборонных индустрий.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что на сегодня более 27 тыс. военнослужащих из Украины уже завершили обучение в рамках тренировочной миссии Евросоюза. Более того, в Брюсселе думают увеличить количество украинских военнослужащих в тренировочных миссиях до 40 тыс.

Вместе с тем, Боррель сообщил, что с Европейским оборонным агентством (EDA) было заключено уже девять контрактов для совместной закупки боеприпасов.

● Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию Барыня, в рамках которой был завербован военнослужащий России, который также помог сдать в плен 11 российских оккупантов.

Сама же операция была выполнена при участии Сил специальных операций ВСУ. Украинскими военными было выведено 11 россиян, которых убедил сдаться в плен кадровый офицер РФ Данил Алферов.

● В Воздушных силах ВСУ сообщили, что за ночь на 30 сентября было уничтожено 30 из 40 беспилотников Shahed. Так, украинские защитники ликвидировали 20 беспилотников в Винницкой области, 6 — в Одесской области и 4 — в Николаевской области.

Впрочем врагу все же удалось нанести удары, в частности, по Калиновской общине Винницкой области, где вспыхнул пожар.

● Также под Ивано-Франковском взорвался нефтепровод, в результате чего начался пожар. Взрыв и последующий пожар привели к пострадавшим среди местных жителей.

Происшествие произошло возле села Стрымба Надворнянской общины. В МВД Украины сообщили, что произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением, с распространением огня на частный дом.

Как впоследствии сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), порыв нефтепровода произошел из-за разгерметизации.

Известно о 9 пострадавших, из которых 5 госпитализировали.

● Тем временем в украинской столице рухнул Дегтяревский мост на Шулявке. Местные власти планировали его реконструкцию на 30 ноября.

В КГГА заявили, что на ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация — при монтаже обвалились балки. В результате этого раненых и погибших нет.

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