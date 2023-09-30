Сили оборони Півдня за ніч знищили 30 ворожих дронів Shahed

Цієї ночі російські окупанти вирішили обстріляти України ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Дрони-камікадзе Shahed-131/136 ворог запустив з кримського мису Чауда – усі БпЛА летіли переважно на південні регіони.

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Сили оборони півдня знищили 30 дронів, зокрема:

20 – на Вінниччині,

6 – на Одещині,

4 – на Миколаївщині.

Та, на жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області. Там спалахнула сильна пожежа. Місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Проте поки потреби в евакуації населення нема.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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