Сили оборони Півдня за ніч знищили 30 ворожих дронів Shahed
Цієї ночі російські окупанти вирішили обстріляти України ударними безпілотниками Shahed.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Дрони-камікадзе Shahed-131/136 ворог запустив з кримського мису Чауда – усі БпЛА летіли переважно на південні регіони.
Сили оборони півдня знищили 30 дронів, зокрема:
- 20 – на Вінниччині,
- 6 – на Одещині,
- 4 – на Миколаївщині.
Та, на жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області. Там спалахнула сильна пожежа. Місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Проте поки потреби в евакуації населення нема.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк