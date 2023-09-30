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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Сили оборони Півдня за ніч знищили 30 ворожих дронів Shahed

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі російські окупанти вирішили обстріляти України ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Дрони-камікадзе Shahed-131/136 ворог запустив з кримського мису Чауда – усі БпЛА летіли переважно на південні регіони.

Зараз дивляться

Сили оборони півдня знищили 30 дронів, зокрема:

  • 20 – на Вінниччині,
  • 6 – на Одещині,
  • 4 – на Миколаївщині.

Та, на жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області. Там спалахнула сильна пожежа. Місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Проте поки потреби в евакуації населення нема.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Вінницька область, Дрони
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Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
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