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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи пролунали у Краматорську: ПС ЗСУ попереджали про балістичну загрозу

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

У Краматорську Донецької області в ніч проти 30 вересня пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, а також кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в трьох областях, зокрема і Донецькій, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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Разом із тим, в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Наразі місцева влада не коментувала інформацію про вибухи.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Краматорськ
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