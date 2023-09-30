Вибухи пролунали у Краматорську: ПС ЗСУ попереджали про балістичну загрозу
У Краматорську Донецької області в ніч проти 30 вересня пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, а також кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в трьох областях, зокрема і Донецькій, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Разом із тим, в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Наразі місцева влада не коментувала інформацію про вибухи.
Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.
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