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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы прогремели в Краматорске: ПС ВСУ предупреждали о баллистической угрозе

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

В Краматорске Донецкой области в ночь на 30 сентября раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, а также корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в трех областях, в том числе и Донецкой, существует угроза применения врагом баллистического вооружения.

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Вместе с тем, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сейчас местные власти не комментировали информацию о взрывах.

Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Краматорск
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