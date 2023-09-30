Взрывы прогремели в Краматорске: ПС ВСУ предупреждали о баллистической угрозе
В Краматорске Донецкой области в ночь на 30 сентября раздались звуки взрывов.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, а также корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в трех областях, в том числе и Донецкой, существует угроза применения врагом баллистического вооружения.
Вместе с тем, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Сейчас местные власти не комментировали информацию о взрывах.
Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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