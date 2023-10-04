До кінця року ядерних погроз від РФ буде більше – Зеленський

РФ до кінця 2023 року, ймовірно, посилить ядерні погрози, що буде черговим проявом слабкості з боку країни-агресора.

Про це в інтерв’ю Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що постійне нагадування окупантів про свою ядерну зброю – “це прояв не сили, а слабкості”. На думку глави держави, окупанти вдаються до таких кроків, бо ні бойові дії, ні робота дипломатів не дали бажаних для них результатів.

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– Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних погроз буде більше, – каже Зеленський.

До речі, раніше західні ЗМІ писали, що Росія провела випробування ракети з ядерною установкою.

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