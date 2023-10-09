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До котрої працює метро в Києві 2023: графік роботи київського метрополітену

Метро Києва
Фото: Depositphotos

У Києві відновлено роботу усіх станцій метро. Підземка працює із 06:00 до 23:00.

Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 6-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами – 4-5 хвилин.

Як курсують поїзди

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

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До котрої працює метро в Києві 2023: графік роботи київського метрополітену

Станція Гідропарк розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

До котрої працює метро в Києві 2023: графік роботи київського метрополітену

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний Хутір.

До котрої працює метро в Києві 2023: графік роботи київського метрополітену

Тариф на проїзд в метрополітені становить 8 грн на одну поїздку.

Чи працює метро під час повітряної тривоги

 46 підземних станцій Київського метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття.

Прохід на станцію в комендантську годину (із 00:00 до 05:00) під час повітряної тривоги такий:

  • при вході в метрополітен як укриття обов’язково необхідно мати документ – посвідчення особи;
  • прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей.

Усі ці станції забезпеченні:

  • питною водою (спеціальні фонтанчики, що розміщені на платформах станцій);
  • санітарними вузлами;
  • вентиляційними системами;
  • додатковими місцями для сидіння, ковдрами та матрацами;
  • мобільним інтернет-зв’язком 4G.

Зазначимо, що на станціях прохолодно, тому варто брати із собою теплий одяг та пледи.

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Джерело: КП Київський метрополітен

Джерело: КМДА
Київський метрополітен, КМДА, Метро
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