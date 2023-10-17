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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна вперше використала ракети ATACMS, отримані від США – WSJ

ATACMS
Фото: Getty Images

У вівторок війська України здійснили пуск далекобійних ракет ATACMS по російських військах, що стало першим випадком застосування цієї зброї, наданої Сполученими Штатами, під час російсько-української війни.

Як пише Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, останніми днями невелику кількість ракет таємно направили в Україну, де це озброєння розширює можливості українських військ із нанесення дальніх ударів по російських військах на важливому етапі контрнаступу.

Україна давно хотіла отримати від США ракети класу поверхня-поверхня ATACMS, здатні завдавати ударів далеко за межами російських кордонів, які запускаються з пускових установок високомобільних артилерійських ракетних комплексів HIMARS.

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У вівторок відділ зв’язку українських військових повідомив у додатку для обміну повідомленнями Telegram, що “завдано прицільних ударів по аеродромах і вертольотах противника в районі тимчасово окупованих Луганська і Бердянська”.

Дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Рішення США про постачання ракет ATACMS, що розшифровується як Army Tactical Missile System (Армійська тактична ракетна система), ухвалювалося давно. Україна неодноразово заявляла, що ці ракети необхідні для реалізації її військового плану, забезпечуючи необхідну дальність ураження цілей за лінією фронту на підконтрольній Росії українській території.

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Джерело: The Wall Street Journal
ATACMS, Війна в Україні, США, Україна
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