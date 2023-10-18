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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Конфлікт на Близькому Сході не відволіче ЄС від підтримки України – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Конфлікт на Близькому Сході не вплине на допомогу Євросоюзу Україні.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після віртуального саміту ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході, передає Укрінформ.

За її словами, великий обсяг допомоги для Києва зараз готується.

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Урсула фон дер Ляєн додала, що Україна воює за європейські цінності, тому ЄС підтримуватиме її стільки, скільки буде необхідно.

– Декотрі переконані, що можуть відволікти нас від підтримки України і ми будемо змушені обирати, кому допомагати. Ми доведемо, що вони неправі. Ми стоїмо поряд із нашими друзями так довго, як це буде потрібним, – наголосила президентка Єврокомісії.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що США можуть подбати про допомогу Україні та Ізраїлю одночасно.

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Джерело: Укрінформ
ЄС, Війна в Україні, Україна, Урсула фон дер Ляєн
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