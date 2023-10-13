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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Тритижнева пауза в ракетних атаках РФ на Україну: британська розвідка назвала причину

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

Росія, імовірно, накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі України з настанням холодів. Саме цим може пояснюватися перерва в масованих ракетних атаках окупантів.

Такі висновки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні протягом 21 дня – з 21 вересня.

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Як зазначають у розвідці, такі перерви траплялися й раніше. Остання пауза спостерігалася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день.

Вона, ймовірно, була зумовлена тим, що дальня авіація РФ майже вичерпала запаси боєздатних ракет AS-23 (Х-101) “після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України”.

– Цього разу, ймовірно, дальня авіація РФ зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні впродовж зими, – наголосили в розвідці.

Зараз же агресор зосередив свої удари на зернових об’єктах на Півдні України. Окупанти зазвичай використовують дрони-камікадзе Shahed.

Серед іншого, війська РФ завдавали ударів по українських портах на Дунаї. Як пояснюють у розвідці, ці атаки “ймовірно, вимагали високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону”.

Саме тому РФ використовує безпілотники Shahed, які мають вищу точність у порівнянні з іншими типами озброєння.

Як зазначав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, Росія навряд чи відмовиться від ударів по енергетичній інфраструктурі України восени та взимку. Для цього агресор відновив певний запас ракет.

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Тритижнева пауза в ракетних атаках РФ на Україну: британська розвідка назвала причину

Війна в Україні, Велика Британія, Ракетні удари Росії, Розвідка, Російська агресія
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