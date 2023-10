Тритижнева пауза в ракетних атаках РФ на Україну: британська розвідка назвала причину

Росія, імовірно, накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі України з настанням холодів. Саме цим може пояснюватися перерва в масованих ракетних атаках окупантів.

Такі висновки оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство звертає увагу, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні протягом 21 дня – з 21 вересня.

Як зазначають у розвідці, такі перерви траплялися й раніше. Остання пауза спостерігалася з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день.

Вона, ймовірно, була зумовлена тим, що дальня авіація РФ майже вичерпала запаси боєздатних ракет AS-23 (Х-101) “після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України”.

