Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 26 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 26 жовтня 2023

Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Фото: ISW
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023
Карта бойових дій 25 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 26 жовтня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

У прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність, проводять активну диверсійну діяльність, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 13 ворожих атак у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Збройні сили України стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак армії РФ у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Не мали успіху наступальні дії окупантів у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку росіяни провалили штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські військові відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальні операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по ворожих тилах.

Втрати РФ на 26 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 297 120 (+810),
  • танків ‒ 5 141 (+29),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 715 (+18),
  • артилерійських систем – 7 155 (+30),
  • реактивних систем залпового вогню – 834 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 556 (+2),
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 389 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1 538,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 507 (+33),
  • спеціальної техніки ‒ 1 010 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 3 ОШБр

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
війна гармата
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи
вибух
Данілов зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь