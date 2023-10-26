Карта бойових дій на 26 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 26 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 26 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 26 жовтня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

У прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність, проводять активну диверсійну діяльність, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 13 ворожих атак у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Збройні сили України стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак армії РФ у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але українські захисники стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Не мали успіху наступальні дії окупантів у районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку росіяни провалили штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські військові відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках Сили оборони відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальні операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по ворожих тилах.

Втрати РФ на 26 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 297 120 (+810),

танків ‒ 5 141 (+29),

бойових броньованих машин ‒ 9 715 (+18),

артилерійських систем – 7 155 (+30),

реактивних систем залпового вогню – 834 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 556 (+2),

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 389 (+17),

крилатих ракет ‒ 1 538,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 507 (+33),

спеціальної техніки ‒ 1 010 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 3 ОШБр

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