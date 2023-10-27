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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Прем’єри Угорщини і Словаччини виступили проти виділення €50 млрд Україні

Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо виступили проти виділення для України пакета допомоги в сумі €50 млрд.

Як повідомляють західні ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела, це сталося під час саміту лідерів країн-членів Євросоюзу, який цими днями проходить у Брюсселі.

Це були перші дебати на найвищому рівні в ЄС щодо спільного бюджету блоку на найближчі чотири роки.

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Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає збільшення допомоги для України, доки не побачить “дуже добре обґрунтовану пропозицію”.

– Те, що нам запропонували… не спрацює. Тому поки що ми це відхилимо. Побачимо, до чого ми прийдемо в грудні, – зазначив угорський прем’єр.

А прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, за словами джерел, застеріг від виділення коштів для України, посилаючись на корупцію.

За даними ЗМІ, Орбан відмовляється погоджувати будь-яке збільшення бюджету Євросоюзу для допомоги Україні, доки Будапешт не отримає доступ до мільярдів євро з фондів ЄС. Ці кошти наразі заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині. Не виключено, що Брюссель розморозить близько €13 млрд, щоб забезпечити допомогу для України з боку Будапешта.

Роберт Фіцо, який є лідером проросійської партії Smer-SD, відверто заявляв, що не буде підтримувати військову допомогу Україні та “зосередиться лише на гуманітарній підтримці”. Він також заговорив про необхідність “переговорів про мир”.

Інші країни Східної Європи не погодилися з позицією Орбана та Фіцо. А президент Литви Гітанас Науседа заявив, що запропонованих €50 млрд для України недостатньо.

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Пакет допомоги на €50 млрд: що відомо

У червні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фонд з бюджетом до €50 млрд для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на 2024-2027 роки.

17 жовтня ініціативу підтримав Європарламент. Вона передбачає створення Ukraine Facility – нового фінансового інструменту для України. Євродепутати запропонували, щоб кошти на фінансування України надходили із заморожених активів РФ або пов’язаних із Росією осіб, які підтримують війну.

У Кабінеті міністрів України заявляли, що розраховують отримати €18 млрд з нового Фонду вже наступного року для фінансування бюджетного дефіциту, соціальних виплат, пенсій та зарплат.

Євросоюз має ухвалити рішення про перегляд бюджету на 2024-2027 роки, що включає і кошти для України, до кінця поточного року (оскільки тоді закінчиться нинішнє фінансування для нашої країни).

Але для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

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Джерело: Euractiv

Джерело: Politico, Reuters
Європейський Союз, Віктор Орбан, Словаччина, Угорщина, Україна-ЄС, Фінансування
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