Уряд Словаччини офіційно очолив проросійський політик Роберт Фіцо

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова призначила Роберта Фіцо новим прем’єр-міністром країни. Фіцо, який є лідером проросійської партії Smer, склав присягу й отримав указ про призначення.

У своїй промові після призначення Фіцо Чапутова ще раз сказала, що поважає результати виборів. За її словами, перед новим урядом стоятимуть такі завдання, як розширення доступу до охорони здоров’я та підвищення рівня освіти.

На посаду прем’єр-міністра Словаччини Фіцо заступає вже вчетверте. Востаннє політик був у прем’єрському кріслі понад 5 років тому.

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Наприкінці вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, перемогу на яких здобула проросійська партія Smer-SD Роберта Фіцо, набравши більше голосів, ніж очікувалося.

За результатами виборів лідери партій Smer, Глас і Словацької національної партії підписали коаліційну угоду про формування нового уряду, де домовилися про перерозподіл посад в уряді.

Після перемоги партії Фіцо словацькі ЗМІ писали, що Зузанна Чапутова виступила проти того, щоб уряд відправив Україні додаткову військову допомогу.

Щодо Фіцо, то він відомий своєю проросійською позицією і виступами проти допомоги Україні. Крім того, він заявляв, що зробить усе можливе, щоб так звані мирні переговори між Росією та Україною розпочалися.

Джерела: Denik, Pravda

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