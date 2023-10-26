Прем’єр Словаччини Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні
Новий прем’єр-міністр Словаччини та лідер проросійської партії Smer Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Aktuality.
– Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, ніж 10 років вбивають один одного без жодних висновків, – сказав він.
Фіцо також додав, що, на його думку, у Росії “більші територіальні здобутки, ніж в України”.
Раніше президентка Словаччини Зузанна Чапутова призначила Роберта Фіцо новим прем’єр-міністром країни.
Фіцо неодноразово заявляв про наміри припинити надавати допомогу Україні.
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