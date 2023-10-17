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€50 млрд на 4 роки. Європарламент підтримав створення Фонду допомоги Україні

Європарламент
Фото: Unsplash

У вівторок, 17 жовтня, Європарламент підтримав ініціативу щодо створення Фонду допомоги Україні на суму €50 млрд.

Про це йдеться на сайті ЄП.

За відповідну пропозицію проголосували 512 парламентарі, ще 45 проголосували проти і 63 утрималися.

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Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації для відновлення України. Також це посилення боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні. Компанії, що перебувають під олігархічним впливом, не повинні мати права на отримання фінансування, додали депутати Європарламенту.

Окрім того, парламентарі внесли деякі поправки до пропозиції, щоб зробити Фонд більш прозорим. Зокрема, створивши вебпортал про фінансові операції, надані Україні на конкретні цілі, та кроки, які зі свого боку здійснила Україна, щоб отримати допомогу. Вони також хочуть, щоб внески, отримані від третіх країн та міжнародних організацій, були оприлюднені.

Зазначено, що Фонд для України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, який потребує коригування, оскільки він був серйозно виснажений внаслідок численних криз, що сталися з 2021 року.

Євродепутати наполягають на тому, що Фонд, разом з переглядом бюджету загалом, повинен бути узгоджений якомога швидше, оскільки з 2024 року не буде передбачено жодних положень про допомогу Україні. Пакет має бути інтегрований також у річний бюджет на наступний рік, переговори щодо якого відбудуться в листопаді.

У червні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фонд з бюджетом до €50 млрд на період з 2024 до 2027 року у формі грантів і кредитів на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України.

Раніше в Єврокомісії запевнили, що ескалація війни в Ізраїлі не вплине на підтримку України у війні проти Росії.

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Джерело: Європарламент
Європарламент, Війна в Україні, макрофінансова допомога, Україна
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