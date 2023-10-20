Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian

орбан і путін
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські лідери не повинні вестися на хитрощі Володимира Путіна. Він сказав це через два дні після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ручкався у Пекіні з диктатором Росії.

Угорщину вже давно критикують за відступ від демократії всередині країни і дружню до Росії і Китаю політику за кордоном.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно відвідує Москву. І, розчарувавши своїх союзників, Угорщина – разом з Туреччиною – досі не ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Зараз дивляться

Газета The Guardian пише, що зустріч Орбана і Путіна цього тижня змусила західних чиновників “кипіти”.

— Як було неодноразово показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без будь-яких переговорів з його боку, просто припинити атаки та вивести свої війська з території України, – сказав Павел для Guardian.

За словами президента Чехії, Путін проводить ці зустрічі лише для того, щоб зруйнувати єдність країн Європи та всього демократичного світу. Він додав: Ми не повинні піддаватися на його тактику.

Читайте також
Вперше з початку великої війни. Путін зустрівся з Орбаном у Китаї: що обговорювали
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian

У середу прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що зображення угорського прем’єра, який потискає руку Путіну, “дуже, дуже неприємні” і не піддаються логіці.

Посол США в Будапешті Девід Прессман також різко розкритикував цю зустріч.

— Лідер Угорщини вирішив стати поруч з людиною, чиї війська несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди, – написав він у соціальних мережах.

Цю думку підтримала пані посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс. У своєму пості в соцмережі Х вона написала таке, ретвітнувши фото Орбана та Путіна, які тиснуть руки один одному:

— Отже, Путін повинен припинити свою агресивну війну проти України, припинити бомбардування мирного населення, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі і обговорювалося, звичайно?

Віктор Орбан перебував у Пекіні на міжнародному форумі, присвяченому ініціативі лідера Китаю Сі Цзіньпіна Один пояс, один шлях.

У відповідь на критику речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що “позиція Будапешта щодо Росії та війни в Україні була чіткою від початку”. Він заявив, що Угорщина виступала завжди за відкритий і прозорий діалог із залученими сторонами, щоб “допомогти знайти мирне вирішення цього кривавого конфлікту”.

Читайте також
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Дмитро Кулеба

Джерело: The Guardian
Європейський Союз, Віктор Орбан, Володимир Путін, Кая Каллас, Петр Павел, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Дмитро Кулеба
Євросоюз розпочинає узгодження 12-го санкційного пакету проти РФ – ЗМІ
Санкції проти РФ
РФ хоче заморозити війну, яку не може виграти, Захід має подвоїти зусилля – глава Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн
У них є дещо спільне: Байден порівняв Путіна з ХАМАСом
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian
ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
Україна в ЄС, акція

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь