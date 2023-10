Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські лідери не повинні вестися на хитрощі Володимира Путіна. Він сказав це через два дні після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ручкався у Пекіні з диктатором Росії.

Угорщину вже давно критикують за відступ від демократії всередині країни і дружню до Росії і Китаю політику за кордоном.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно відвідує Москву. І, розчарувавши своїх союзників, Угорщина – разом з Туреччиною – досі не ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Газета The Guardian пише, що зустріч Орбана і Путіна цього тижня змусила західних чиновників “кипіти”.

За словами президента Чехії, Путін проводить ці зустрічі лише для того, щоб зруйнувати єдність країн Європи та всього демократичного світу. Він додав: Ми не повинні піддаватися на його тактику.

У середу прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що зображення угорського прем’єра, який потискає руку Путіну, “дуже, дуже неприємні” і не піддаються логіці.

Посол США в Будапешті Девід Прессман також різко розкритикував цю зустріч.

Цю думку підтримала пані посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс. У своєму пості в соцмережі Х вона написала таке, ретвітнувши фото Орбана та Путіна, які тиснуть руки один одному:

— Отже, Путін повинен припинити свою агресивну війну проти України, припинити бомбардування мирного населення, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі і обговорювалося, звичайно?

So – Putin must end his war of aggression against Ukraine, end the bombardment of civilians, the shelling of schools and hospitals, the kidnapping of children? That was meant and discussed, surely? https://t.co/WTJIIK0FpU

— Julia Gross (@GERinHUN) October 17, 2023