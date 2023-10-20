Європейські лідери “киплять” через зустріч Путіна та Орбана – Guardian

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські лідери не повинні вестися на хитрощі Володимира Путіна. Він сказав це через два дні після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ручкався у Пекіні з диктатором Росії.

Угорщину вже давно критикують за відступ від демократії всередині країни і дружню до Росії і Китаю політику за кордоном.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно відвідує Москву. І, розчарувавши своїх союзників, Угорщина – разом з Туреччиною – досі не ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

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Газета The Guardian пише, що зустріч Орбана і Путіна цього тижня змусила західних чиновників “кипіти”.

— Як було неодноразово показано, Путін зустрічається з європейськими лідерами не з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без будь-яких переговорів з його боку, просто припинити атаки та вивести свої війська з території України, – сказав Павел для Guardian.

За словами президента Чехії, Путін проводить ці зустрічі лише для того, щоб зруйнувати єдність країн Європи та всього демократичного світу. Він додав: Ми не повинні піддаватися на його тактику.

У середу прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що зображення угорського прем’єра, який потискає руку Путіну, “дуже, дуже неприємні” і не піддаються логіці.

Посол США в Будапешті Девід Прессман також різко розкритикував цю зустріч.

— Лідер Угорщини вирішив стати поруч з людиною, чиї війська несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні. У той час як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди, – написав він у соціальних мережах.

Цю думку підтримала пані посол Німеччини в Угорщині Юлія Гросс. У своєму пості в соцмережі Х вона написала таке, ретвітнувши фото Орбана та Путіна, які тиснуть руки один одному:

— Отже, Путін повинен припинити свою агресивну війну проти України, припинити бомбардування мирного населення, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі і обговорювалося, звичайно?

So – Putin must end his war of aggression against Ukraine, end the bombardment of civilians, the shelling of schools and hospitals, the kidnapping of children? That was meant and discussed, surely? https://t.co/WTJIIK0FpU — Julia Gross (@GERinHUN) October 17, 2023

Віктор Орбан перебував у Пекіні на міжнародному форумі, присвяченому ініціативі лідера Китаю Сі Цзіньпіна Один пояс, один шлях.

У відповідь на критику речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що “позиція Будапешта щодо Росії та війни в Україні була чіткою від початку”. Він заявив, що Угорщина виступала завжди за відкритий і прозорий діалог із залученими сторонами, щоб “допомогти знайти мирне вирішення цього кривавого конфлікту”.

Джерело : The Guardian

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