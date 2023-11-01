Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
Російські загарбники розгорнули на фронті безпілотники-камікадзе Ланцет для ударів по артилерії Сил оборони.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за 1 листопада.
Зазначається, що Росія розгортає Ланцети для атак на пріоритетні цілі, і “вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі”, завдаючи ударів по артилерії українських Сил оборони.
На думку британських аналітиків, малі російські дрони-камікадзе Ланцет, найімовірніше, є одними з найефективніших нових засобів, які Росія розгорнула в Україні за останні 12 місяців.
— Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм атакувальним можливостям Ланцет став кроком вперед у використанні цієї категорії озброєнь Росією, – йдеться у звіті.
Ланцети виробляються авіабудівною компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликі БПЛА Орлан 10, які Росія часто використовує разом з Ланцетами для виявлення цілей.
Водночас у британській розвідці зазначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА.
Фото: Defense Express
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