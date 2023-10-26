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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракети AIM-9M та боєприпаси для NASAMS: США нададуть Україні новий пакет допомоги

Ракети AIM-9M та боєприпаси для NASAMS: США нададуть Україні новий пакет допомоги

США в четвер увечері оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $150 млн.

Про це йдеться в заяві Пентагону.

– Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення є сорок дев’ятим траншем адміністрації (президента США Джо Байдена, – Ред.) на постачання обладнання із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року, – ідеться в повідомленні.

Цей пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, покликане допомогти Україні протистояти тривалій агресивній війні Росії та боротися за свою незалежність і свободу.

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Загалом, пакет допомоги передбачає:

  • додаткові боєприпаси для системи ППО класу земля-повітря NASAMS;
  • ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin;
  • понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

– Цей пакет безпекової допомоги є ще одним наочним свідченням незмінної прихильності США підтримці українського народу перед обличчям російської агресії, – додали в Пентагоні.

У повідомленні також ідеться, що Білий дім закликає Конгрес США виконати свої зобов’язання перед народом України та ухвалити додаткові фінансові кошти для забезпечення України усім необхідним для захисту від жорстокої російської війни.

У Пентагоні додали, що допомога Україні в гарантуванні безпеки є “розумною інвестицією в нашу національну безпеку”, яка допомагає запобігти “масштабнішому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших країнах”, чим водночас зміцнюється й оборонна промисловість США.

Фото: DOD

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Війна в Україні, військова допомога, Підтримка України, Пентагон, США
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