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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Путін хоче не лише завоювати Україну, а й панувати в Європі – Подоляк

Путін хоче не лише завоювати Україну, а й панувати в Європі – Подоляк
Фото: Офіс президента

Президент Росії Володимир Путін готовий воювати, поки не завоює всю Україну, інші пострадянські території та не досягне панування в Європі.

Таку думку в інтерв’ю виданню Bild висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Людина не наважиться на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнятися малим. Це нонсенс, – переконаний Михайло Подоляк.

Саме тому радник голови ОП відкидає можливість мирних переговорів України з Росією та закликає партнерів до продовження постачань високотехнологічної зброї.

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Наразі, зазначає радник керівника Офісу президента, проблема полягає в нерівномірності, а постачання мають бути збалансованими.

За словами Михайла Подоляка, на лінії фронту, що становить 1 300 км, бої точаться на 600-800 км.

Росії за рік війни, наголошує радник голови ОП, не вдалось досягти істотного прогресу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Bild
Європа, Війна в Україні, Володимир Путін, Михайло Подоляк, Російська агресія, Росія
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