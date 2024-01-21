Карта бойових дій на 21 січня 2024 року – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 21 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 21 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 21 січня 2024

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Втрати РФ на 21 січня 2024

особового складу ‒ близьк 376030 (+760) осіб,

танків ‒ 6181 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,

артилерійських систем – 8875 (+7) од,

РСЗВ – 968 (+1) од,

засобів ППО ‒ 655 (+1) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),

крилатих ракет ‒ 1818 (+0),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 1392 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 697-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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