Обговорить сценарії на цей рік. Глава МЗС Литви Ландсбергіс прибув до Києва

У четвер, 25 січня, до України приїхав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про це він написав у мережі X (Twitter).

– Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і намагатимусь дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!, – йдеться у повідомленні.

Як пише LRT, під час візиту міністр зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

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– Зустріч буде присвячена можливим сценаріям на цей рік і тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти уникнути певних складних сценаріїв для України, – додав Ландсбергіс.

Зазначено, що глава литовського відомства також візьме участь у підписанні меморандуму про взаєморозуміння між Представництвом ЄС в Україні (EUDEL) та Литовським центральним агентством з управління проєктами (CPA) про співпрацю у реалізації проєкту, що фінансується ЄС, із будівництва укриттів в українських школах.

10 січня Литва ухвалила пакет довгострокової допомоги Україні вартістю €200 млн, до якого увійдуть боєприпаси та військова техніка.

Фото: Габріелюс Ландсбергіс

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