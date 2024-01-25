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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Підбитий ВДК Оленегорский горняк РФ перекинула в Севастополь – ВМС України

Корабель РФ Оленегорский горняк
Фото: Getty Images

Підбитий у серпні у бухті Новоросійська ВДК Оленегорский горняк проєкту 775 росіяни справді перекинули до Севастопольської бухти.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини підтвердив інформацію, оприлюднену напередодні партизанами з Атеш.

– Щодо його можливої участі в заходах з охорони та оборони акваторії або інших навчально-бойових заходах, то він навряд чи може це зробити. Тому що це дуже відомий нам ВДК Оленегорський горняк проєкту 775, який зараз трошки “не БГ”, як у нас кажуть у ЗСУ, – пояснив він.

За його словами, цей корабель після завданих пошкоджень перебуває на ремонті, і, найімовірніше, саме для цього його перекинули до Криму.

Зараз дивляться

– Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто, – додав Плетенчук.

Він зауважив, що навряд чи у найближчій перспективі цей корабель можна буде побачити за виконанням бойових завдань, враховуючи його суттєві пошкодження.

Щодо намагань окупантів замаскувати судно, Плетенчук зауважив, що це можна зробити в різний спосіб, наприклад, половину корабля пофарбувати в інший колір, і здалеку буде здаватися, що це інший об’єкт.

– Але, звісно, такий величезний корабель, як 775 проєкт, замаскувати фактично неможливо, – наголосив речник ВМС.

Що сталося з ВДК Оленегорский горняк

4 серпня 2023 року в бухті Новоросійська Краснодарського краю надводний дрон атакував великий десантний корабель Оленегорский горняк Північного флоту РФ, який завели до Чорного моря задля підсилення штурмового угруповання та десантування окупантів біля Одеси.

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Після зустрічі з дроном судно дістало серйозну пробоїну.

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Війна в Україні, ВМС України, Корабель, Крим, Російська агресія, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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