Росія вже не в тому стані: Подоляк про здатність ворога до повторного наступу

Нині Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію, як у лютому 2022-го. А у нас після двох років війни точно є розуміння, що треба робити та як цьому протистояти.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 каналу, коментуючи появу в західних ЗМІ публікацій про нібито підготовку РФ нового наступу.

– Сьогодні російська армія – це трішки інша армія, вони воюють кількістю. Так, у них є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Є стара зброя, але є й новітні зразки, і це вже питання до санкцій, чому наприкінці 2023 року вони могли спокійно виготовити Іскандери чи Калібри, – зауважив він.

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Саме тому, на його думку, Україні потрібні далекобійні ракети для знищення резервів ворога, оскільки “не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії”.

– Не можна протиставити Росії кількість, тоді ви маєте протиставити якість управлінських військових рішень, якість високоточної зброї, якість прийняття рішення як таких. Тобто треба оперативно ухвалювати ті чи інші рішення, – додав Подоляк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : 24 канал

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