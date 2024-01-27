Россия уже не в том состоянии: Подоляк о способности врага к повторному наступлению

Сейчас Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать такую масштабную наступательную операцию, как в феврале 2022-го. А у нас после двух лет войны точно есть понимание, что и как надо делать и как этому противостоять.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, комментируя появление в западных СМИ публикаций о якобы подготовке РФ нового наступления.

— Сегодня российская армия — это немножко другая армия, они воюют количеством. Да, у них есть соответствующее неплохое оружие, которое они используют. Есть старое оружие, но есть и новейшие образцы, и это уже вопрос к санкциям, почему в конце 2023 года они могли спокойно изготовить Искандеры или Калибры, — отметил он.

Сейчас смотрят

Именно поэтому, по его мнению, Украине нужны дальнобойные ракеты для уничтожения резервов врага, поскольку “нельзя количественно воевать против количественно построенной армии”.

— Нельзя противопоставить России количество, тогда вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решения как таковых. То есть надо оперативно принимать те или иные решения, — добавил Подоляк.

Полномасштабная война в Украине длится уже 703-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : 24 канал

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.