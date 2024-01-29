Мінімальна заробітна плата 2024: яка буде сума з вирахуванням податків

9 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила Закон Про державний бюджет України на 2024 рік. Відповідно до держбюджету на 2024 рік, визначені важливі показники: мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум.

Якою буде сума мінімальної зарплати в Україні з вирахуванням податків — читайте на Фактах ICTV.

Мінімальна зарплата в Україні з вирахуванням податків 2024: сума

Мінімальна заробітна плата, згідно з Законом України Про оплату праці №108/95-ВР від 24.03.1995 року — це гарантований державою мінімальний розмір оплати за виконану працівником місячну чи годинну норму праці.

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Через війну в Україні та завдані неї збитки рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року не змінювався та становив — 6 700 грн (у місячному розмірі) і 40,46 грн (у погодинному розмірі). Проте, у 2024 році заплановане збільшення суми виплат.

Відповідно до ухваленого держбюджету на 2024 рік, розмір мінімальної заробітної плати буде змінюватись два рази:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі і 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець прокоментував, що для того, щоб дізнатися розмір мінімальної зарплати для виплати працівникам на руки після вирахування податків у 2024 році, необхідно від актуального рівня мінімальної заробітної плати відняти податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (ця сума вираховується зі ставки працівника).

В результаті отримаємо:

мінімальна зарплата на руки працівникові (МЗП — 18% (ПДФО) — 1,5% (ВЗ) — з 1 січня 2024 року — 5 734,67 грн ;

; мінімальна зарплата на руки працівникові (МЗП — 18% (ПДФО) — 1,5% (ВЗ) — з 1 квітня 2024 року — 6 461,6 грн.

Також роботодавець повинен сплатити ЄСВ у розмірі 22%, тобто 1 562 грн.

Юрист зазначив, що актуальний рівень мінімальної заробітної плати є обов’язковим для всіх українських роботодавців, що використовують найману працю, незалежно від системи оплати праці на підприємстві чи форми його власності.

Зверніть увагу! Виплата працівнику зарплати, меншої за розмір МЗП, за умови виконаної ним місячної чи годинної норми праці, вважається порушенням трудового законодавства і тягне за собою штраф для роботодавця у двократному розмірі мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024 року — 14 200 грн;

з 1 квітня — 16 тис. грн.

Сума штрафу стягується за кожного працівника, стосовно якого було здійснено порушення.

Нагадуємо, що з 1 січня також підвищився прожитковий мінімум до 2 920 грн на одну особу з розрахунку на місяць.

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