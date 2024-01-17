Розстріл Майдану: до суду передали справи проти ще дев’ятьох беркутівців

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх міліціонерів роти спецпризначення Беркут, які 20 лютого 2014 року з вогнепальної зброї стріляли по активістах Євромайдану. Справи передані до суду.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, вказівку застосувати зброю надав колишній президент Віктор Янукович, адже хотів у будь-який спосіб залишитись при владі.

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Відомо, що зі своєї резиденції Межигір’я він через урядовий зв’язок віддав злочинний наказ міністру МВС Віталію Захарченку на застосування беркутівцями вогнепальної зброї проти протестувальників. Бійцям спецроти київського Беркуту видали вогнепальну зброю та боєприпаси.

Міліціянти зі спецроти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на вул. Інститутській стріляли в активістів, у яких зі спорядження були лише шоломи та щити. Після чого за вказівкою командира беркутівці стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.

З укриття спецпризначенці продовжили прицільно стріляти на ураження в мітингувальників, хоча останні не вчиняли жодних протиправних дій.

У ДБР наголошують, що тоді правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту, серед яких і особи, які намагались надати допомогу постраждалим. Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення бійці спецроти відійшли зі своїх позицій.

Згодом через побоювання переслідування за вчинені злочини, спецпризначенці викрали та пошкодили зброю. Зокрема, втопили у водоймі на території одного з районів Києва. Під час розслідування частину зброї вдалося віднайти та ідентифікувати, навіть попри намагання знищити її нумерацію.

Обвинувальний акт щодо дев’яти беркутівців сьогодні направлено до суду для розгляду за спеціальною процедурою, адже обвинувачені переховуються на території РФ та встигли отримати російське громадянство. Раніше до суду направили ще 11 обвинувальних актів.

Відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також вживаються заходи щодо розшуку та арешту їхнього майна.

У ДБР наголошують, що неодноразово надсилали запити до РФ, щоб встановити місця перебування та затримання підозрюваних. Проте без відповідей.

Також відомо, що один із беркутівців загинув у 2019 році, приєднавшись до ПВК Вагнера.

Джерело : ДБР

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