Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Терміново
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до ВР – Гончаренко
На Сумщині армія РФ вбила останнього жителя села Степок
Кубок Азії-2023 з футболу: фаворити, де дивитися та розклад матчів
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Законопроєкт про мобілізацію № 10449: що зміниться для студентів та аспірантів

студент
Фото: Getty Images

Згідно із новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, аспіранти, які здобувають освіту на умовах контракту, підлягають призову на час мобілізації.

Законопроєкт № 10449 Кабінет міністрів вчора вніс до Верховної Ради.

У попередній версії законопроєкту наголошувалося, що призову на військову службу в особливий період не підлягають здобувачі:

Зараз дивляться
  • професійної та професійно-технічної освіти;
  • фахової передвищої та вищої освіти;
  • асистенти-стажисти;
  • аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
  • педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони там працюють.

Мобілізація аспірантів

Мобілізація аспірантів в оновленому законопроєкті № 10449 передбачена для тих, хто навчається за контрактом. Тобто можуть мобілізувати аспірантів, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.

У новій редакції документа наголошується, що мобілізації в особливий період не підлягають здобувачі: професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають наступний рівень освіти; а також докторанти та особи, зараховані в інтернатуру.

Мобілізація аспірантів та студентів: які зміни передбачено у законопроєкті №10449

скриншот

Мобілізація студентів

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для:

  • здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти;
  • асистентів-стажерів;
  • аспірантів й докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

Відстрочка від проходження базової військової служби

Відстрочка надається призовникам, які:

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
  • визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;
  • навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);
  • обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);
  • мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).
Мобілізація аспірантів та студентів: які зміни передбачено у законопроєкті №10449

скриншот

Зауважимо, що в Україні планують скасувати строкову військову службу, а замість неї запровадити базову військову підготовку.

Щодо служби жінок, то в урядовому законопроєкті зазначається, що українські жінки можуть служити лише за добровільної згоди.

Війна в Україні, Верховна Рада, Мобілізація, студенти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На обміні не було полонених українців, яких нібито перевозили на Іл-76 – ГУР
Законопроєкт про мобілізацію № 10449: що зміниться для студентів та аспірантів
Працівники ТЦК на Львівщині носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів
повістки мобілізація
Чи буде оперативна пауза у наступі РФ навесні і чому – пояснення Коваленка
армія РФ російські військові
Мобілізація поліцейських 2024: чи можуть призвати правоохоронців згідно із законопроєктом №10449
поліція, сирена
Бавовна у Криму: на півострові лунають вибухи
вибух в криму

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь