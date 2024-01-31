Питання життя і смерті: п’ять лідерів ЄС закликали передати Україні снаряди та зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте закликали до колективних зусиль для довгострокового озброєння України.

Про це йдеться у їхньому спільному листі, пише Financial Times.

Зазначено, що Україна не має достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а зобов’язання союзників щодо військової підтримки ризикують не відповідати потребам Києва.

Зараз дивляться

– На початку минулого року ЄС взяв на себе амбітну мету поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Сувора правда: ми не досягли цієї мети, – повідомляється у листі.

Лідери країн ЄС вказують, що потрібно відновити рішучість і подвоїти зусилля, щоб забезпечити підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Вони наголосили, що потрібно “негайно” передати Києву боєприпаси та системи озброєння, такі як гаубиці, танки, БпЛА та засоби протиповітряної оборони, оскільки нові замовлення, які розміщують сьогодні, потраплять на поле бою лише наступного року.

З цією метою треба шукати шляхи прискорення доставки обіцяних снарядів в Україну. Це може бути передання наявних запасів або спільна закупівля через оборонні підприємства.

Такі дії вимагають розширення промислових потужностей в Європі за допомогою рамкових закупівельних контрактів і стійких інвестицій з боку держав-членів.

– Вирішальне значення має наша здатність продовжувати підтримувати і зміцнювати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі. Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків українських Збройних сил – питання життя і смерті, – підкреслили політики.

Лідери ЄС додали, що допомога Україні має залишатися колективним зусиллям і рішення мають бути ухвалені кожною країною. Лише тоді Україна зможе досягти успіху в захисті від російської агресії.

– Росія не чекає ні на кого, і ми повинні діяти зараз. Якщо Україна програє, довгострокові наслідки і витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому ми повинні діяти. Від цього залежить майбутнє Європи, – резюмували вони.

Раніше угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання Україні допомоги ЄС у розмірі €50 млрд, якщо суму щороку будуть затверджувати під час голосування.

Джерело : Financial Times

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