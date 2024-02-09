Вручення повісток онлайн 2024: яке покарання загрожує за неявку до ТЦК

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію в Україні, у 2024 році повістки про виклик до ТЦК та СП можуть надсилати в електронний кабінет призовника.

Що буде, якщо вчасно не з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки — читайте на Фактах ICTV.

Вручення повісток онлайн 2024: яка відповідальність загрожує за неявку до ТЦК

Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 пропонує надсилати повістки військовозобов’язаним особам в електронний кабінет призовника.

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Так ТЦК та СП зможуть викликати військовозобов’язаного, призовника чи резервіста через електронний кабінет. Чоловіки, які перебувають за кордоном, теж можуть отримати е-повістку. Проте, традиційне вручення повістки під розписку теж не буде виключене.

Верховна Рада у першому читанні вже ухвалила оновлений законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. В ньому передбачається вручення повісток через електронний кабінет та покарання для ухилянтів у разі неявки до ТЦК та СП. Зокрема, пропонується примусове доставлення до ТЦК, позбавлення права керування автомобілем та арешт рахунків у банках.

Згідно із законопроєктом, днем вручення повістки буде вважатися час отримання електронного сповіщення в ТЦК та СП про її доставлення, або робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до ТЦК та СП повідомлення про її доставлення.

Так, навіть якщо людина не помітила вручення повістки, вона все одно вважається врученою, і військовозобов’язана особа має з’явитися до центру комплектування.

Проте юрист і адвокат Ростислав Кравець прокоментував це наступним чином:

– У разі, якщо повістки будуть направляти електронною поштою, потрібно буде змінювати законодавство, зазначати адреси електронної пошти, десь це фіксувати, створювати реєстр електронної пошти громадян України. І все це можливе не скоро. Звичайно, можуть для цього запровадити Дію, але, скоріше за все, більшість громадян її просто видалить.

Юрист зазначив, що повістка вважається врученою, коли її вручили особисто. Як буде відбуватися мобілізація після остаточного ухвалення законопроєкту №10449 та чи буде залучене покарання — невідомо.

Загалом, за неявку до військкомату передбачено штраф від 1 700 до 3 400 грн. Для посадовців штраф становить від 3 400 до 5 100 грн.

При повторному порушенні протягом року — неявка до військкомату карається штрафом у розмірі від 3 400 до 5 100 грн, або від 5 100 до 8 500 грн для посадовців.

Законопроєктом передбачаються поважні причини неприбуття за повісткою:

смерть близького родича (рідних брата, сестри, батьків, дружини або чоловіка, дитини, діда, баби);

хвороба військовозобов’язаної особи;

перешкода стихійного характеру;

військові дії країни-агресора.

Про причини неприбуття до ТЦК та СП необхідно сповістити не пізніше трьох днів від дати, зазначеної в повістці.

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