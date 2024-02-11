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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Підготовка йде повною мірою: український льотчик про навчання наших пілотів на F-16

Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Фото: Getty Images

Наразі українські пілоти проходять навчання на американських винищувачах F-16 і підготовка йде за планом.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів український льотчик Фантом.

– Підготовка йде повною мірою, як і планувалося. Навчаються не тільки пілоти, а, як ви знаєте, навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань. Вони так само готуються, – зазначив він.

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Підготовка українських пілотів на F-16

Фантом наголосив, що льотчик або технік – це маленький гвинтик у великій системі.

– І звісно, всі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація – це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. На літак працює багато персоналу, і це велика система. І льотчик або технік – це маленький гвинтик у великій системі, – говорить він.

Також, за його словами, на підготовку одного пілота або однієї групи потрібно приблизно 6 місяців.

– Але є нюанси, і вони не пов’язані здебільшого з нашим персоналом, це пов’язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є своя бюрократія, і вона вимагає часу. Тому це й вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом, – додав він.

Він зазначив, що українським пілотам було складно на початковому етапі навчання, оскільки це літак нової генерації. Він обладнаний великою кількістю систем та програм, які необхідно вводити під час та до польоту.

– Ми з таким не стикалися, у нас підготовка йде трохи інакше, і наш літак набагато простіше, ніж F-16, – уточнив пілот.

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винищувач F-16

Військові навчання, Винищувач F-16, Винищувачі для України, український пілот
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