Збирав дані про позиції військових у Києві на початку війни: СБУ затримала агента ФСБ

СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який у перші дні повномасштабного вторгнення збирав розвіддані для окупантів, а коли зрозумів, що РФ не зможе захопити столицю України, – “заліг на дно” і намагався уникнути правосуддя.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських військових, які брали участь у боях за Київ.

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Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій А СБУ на території та околицях столиці.

Що відомо про агента Кремля

Російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина. Таким чином він збирав розвіддані.

На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного “звіту” до ФСБ.

– Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільних повітряних ударів. Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час “заліг на дно” та “згорнув” свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття, – інформує відомство.

Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв’язок із російським “куратором” і отримав від нього нові завдання.

Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під “загальні настрої” жителів Київщини.

Встановлено, що у дописах на власній сторінці у Facebook зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.

Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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