Зеленський про смерть Навального: Очевидно, убитий Путіним
Володимир Зеленський вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального вбили, як і тисячі інших неугодних режиму Путіна.
Так президент України прокоментував інформацію про смерть російського політика в колонії.
– Очевидно, що його вбито Путіним, як і тисячі інших підданих тортурам і закатованих одним цим створінням, – заявив він на пресконференції з канцлером Німеччини в Берліні.
За його словами, Путін продовжить вбивати – “він не зупиниться, його можна тільки зупинити, і тільки всім разом”.
– І саме тому він не повинен нічого зберегти. Путін має все програти, все має втратити і відповісти за скоєне, – зазначив Зеленський.
Шольц про смерть Навального
Канцлер Німеччини зі свого боку заявив, що смерть Олексія Навального – свідчення деградації Росії.
– Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася… На жаль, цей процес почався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія, – сказав Шольц.