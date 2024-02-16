Зеленський про смерть Навального: Очевидно, убитий Путіним

Володимир Зеленський вважає, що російського опозиціонера Олексія Навального вбили, як і тисячі інших неугодних режиму Путіна.

Так президент України прокоментував інформацію про смерть російського політика в колонії.

– Очевидно, що його вбито Путіним, як і тисячі інших підданих тортурам і закатованих одним цим створінням, – заявив він на пресконференції з канцлером Німеччини в Берліні.

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За його словами, Путін продовжить вбивати – “він не зупиниться, його можна тільки зупинити, і тільки всім разом”.

– І саме тому він не повинен нічого зберегти. Путін має все програти, все має втратити і відповісти за скоєне, – зазначив Зеленський.

Шольц про смерть Навального

Канцлер Німеччини зі свого боку заявив, що смерть Олексія Навального – свідчення деградації Росії.

– Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася… На жаль, цей процес почався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія, – сказав Шольц.

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