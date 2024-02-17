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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт

Президент України Володимир Зеленський готовий поїхати з експрезидентом США Дональдом Трампом на фронт.

Про це глава держави повідомив 17 лютого під час інтерв’ю після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

– Ми готові. Усі представники обох партій знають, що ми відкриті.

Якщо він (Дональд Трамп, – Ред.) приїде, я готовий із ним на фронт поїхати. На лінію фронту, – сказав Володимир Зеленський.

На переконання президента України, людям потрібно продемонструвати, що таке війна реальна, а не в Інстаграмі.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Мюнхенська конференція з безпеки
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