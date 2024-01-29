Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Я буду щасливий, якщо Трамп покаже, як закінчити війну за 24 години – Зеленський

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче почути план Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.

Про це очільник держави заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Так, журналістка телеканалу нагадала слова кандидата в президенти США Трампа, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, якщо виграє вибори та знову стане президентом Америки. Журналістка поцікавилася, чи довіряє Зеленський Трампу?

Зараз дивляться

– Ну, я поспілкуюсь із ним. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години, – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не говорив із Трампом щодо його плану. Взагалі Зеленський востаннє розмовляв з ним тоді, коли Трамп був президентом США.

На відео з 37:00

Нагадаємо, що Дональд Трамп після перемоги на кокусах в Айові заявив, що швидко розв’яже проблему війни в Україні, оскільки чудово ладнає з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом Трамп заявив, що припинить військові дії ще до того, як офіційно займе Овальний кабінет у Білому домі.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на джерела написала, що російський диктатор Володимир Путін намагається знову дати запит на переговори щодо завершення війни.

Читайте також
Коли будуть можливі переговори України з РФ: Подоляк озвучив три ключові умови
Михайло Подоляк

Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
€50 млрд для України: в Угорщині заявили про готовність до компромісу
Угорщина
Зеленський про ракети Taurus: Недовіра дуже дорого коштуватиме
Я буду щасливий, якщо Трамп покаже, як закінчити війну за 24 години – Зеленський
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців
Санкції проти Росії
Робота не зупиняється. ЗСУ цілодобово зводять лінії оборони – Фітьо
ЗСУ зима, сніг на фронті
Для контролю за використанням зброї: до Києва прибули американські інспектори
Американські інспектори

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь