Я буду щасливий, якщо Трамп покаже, як закінчити війну за 24 години – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче почути план Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.

Про це очільник держави заявив в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Так, журналістка телеканалу нагадала слова кандидата в президенти США Трампа, що він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, якщо виграє вибори та знову стане президентом Америки. Журналістка поцікавилася, чи довіряє Зеленський Трампу?

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– Ну, я поспілкуюсь із ним. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години, – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не говорив із Трампом щодо його плану. Взагалі Зеленський востаннє розмовляв з ним тоді, коли Трамп був президентом США.

На відео з 37:00

Нагадаємо, що Дональд Трамп після перемоги на кокусах в Айові заявив, що швидко розв’яже проблему війни в Україні, оскільки чудово ладнає з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом Трамп заявив, що припинить військові дії ще до того, як офіційно займе Овальний кабінет у Білому домі.

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на джерела написала, що російський диктатор Володимир Путін намагається знову дати запит на переговори щодо завершення війни.

Фото: скриншот із відео

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