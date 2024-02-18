Кібератака на українські ЗМІ: хакери зламали УП, Апостроф, Телеграф та Liga

У неділю, 18 лютого невідомі хакери атакували декілька українських ЗМІ. Про злами сайтів та акаунтів соцмережах потрапили Українська правда, Апостроф, Телеграф та Liga.net.

Як повідомляють на сайті УП, редакція втратила доступ до акаунту у соцмережі Х (Twitter), а на сторінці почали з’являтися фейки.

– Зокрема, там було розміщено фейкову інформацію про нібито розгром російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП, – йдеться у повідомленні.

Видання Апостроф повідомило, що зазнало атаки російських ІПСОшників.

Зараз дивляться

– На сайті вийшов матеріал про те, що в Авдіївці були розгромлені елітні частини ЗСУ, а українські захисники нібито втікають з позицій, кидають техніку та поранених. Дезінфомація була підкріплена колажем та підписом до нього, – йдеться у повідомленні.

Редакція Апострофа заявляє: цей матеріал не має нічого спільного з дійсністю та закликає читачів відповідально споживати інформацію. Колектив сайту робить все можливе, щоб запобігти подібним атакам російських агресорів надалі.

Про кібератаку повідомляє і інтернет-видання Liga.net. Журналісти зафіксували несанкціонований доступ до свого сайту і появу фейків на сторінці.

– 18 лютого о 14:30 на сайті LIGA.net з’явилася фейкова новина про нібито “розгром” російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. Редакція LIGA.net не причетна до публікації російської дезінформації, сайт був зламаний невідомими. Фейкову новину було оперативно знято зі стрічки новин, проте деякий час вона все ж була активною, а також автоматично поширилася в акаунті LIGA.net у соцмережі Х (колишній Twitter), – повідомляють журналіст.

Liga.net перепросила у своїх читачів та заявила, що проводить розслідування наявних прогалин в системі безпеки, щоб виправити ситуацію, що трапилася, і не допустити її повторення.

Також сьогодні було атаковане українське видання Телеграф.

Реакція Держспецзвʼязку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA розпочала розслідування хакерської атаки на українські видання.

– Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави.Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію. До Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту, – йдеться у повідомленні.

CERT-UA закликає у разі підозри, що ви були атаковані, одразу звертатися до фахівців команди.

Зробити це можна електронною поштою incidents@cert.gov.ua, або ж телефоном +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

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