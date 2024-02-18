Не пускають гуманітарні вантажі: польські перевізники заблокували Дорогуськ – Ягодин
У неділю, 18 лютого польські перевізники повністю заблокували пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин.
Про це повідомляють у Державній митній службі України.
Блокування автомобільної дороги
– На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 годин за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту, – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз.
Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.
– Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел – не підтверджується, – додають у митній службі.
Блокування залізниці
З 15:30 по 17:30 на залізничній станції Дорогуськ протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Польща цьому завадила.
На даний час рух поїздів відбувається у штатному режимі.
Митники закликають людей враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставлення вантажів.