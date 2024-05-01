У двох модифікаціях: Федоров представив український окопний РЕБ Parasol

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив український окопний РЕБ Parasol.

Про це він повідомив у соціальних мережах, додавши відео.

– Parasol – окопний РЕБ від учасника кластера Brave1. У розробника є дві модифікації РЕБ: одна захищає позиції від російських дронів, інша – техніку від них. Одна з ключових переваг Parasol – вона непомітна для ворожих РЕБ, – повідомив Федоров.

Міністр зазначив, що перша розробка, Parasol 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. Друга, Parasol 02, захищає техніку. Тобто її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані у межах 200 метрів.

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Інші ключові переваги Parasol

Вони дуже прості в експлуатації;

навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.

Parasol розробила компанія МіксСтіл, з якою держава уклала контракти на дві модифікації. Федоров зазначив, що Сили оборони їх активно використовують.

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Міністр нагадав, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБ ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, тож нині вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

Наразі, за словами міністра, на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а дев’ять із них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

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