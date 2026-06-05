На тлі заяв про можливу трансформацію системи мобілізації та роботи ТЦК у суспільстві зростають очікування щодо змін правил, процедур і підходів до військового обліку.

Йдеться як про можливе оновлення структури ТЦК, так і про ширшу реформу мобілізаційної системи, яка має визначити нові стандарти взаємодії держави з військовозобов’язаними.

Чи можуть розформувати ТЦК в Україні, про що говорять у Міноборони та чого очікують правники, читайте в нашому матеріалі.

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Чи розформують ТЦК в Україні: що кажуть у Міноборони

У Міністерстві оборони України утримуються від детальних коментарів щодо можливого реформування Збройних сил України, зокрема територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

У відомстві пояснюють, що питання модернізації системи оборони та мобілізаційних процесів є чутливими, тому всі рішення готуються в закритому режимі, а комунікація здійснюється лише після їхнього офіційного ухвалення.

У відповіді Міноборони, наданій на запит журналістів УНН, наголошується:

Зважаючи на чутливість питання та важливість зазначених проблем, ми підходимо надзвичайно ретельно й зважено до всіх рішень, включно із комунікацією. Якщо такі рішення будуть прийняті – міністерство оборони проінформує належним чином.

Чи правда що ТЦК розформують: реформа замість ліквідації

Окрему увагу в запитах до міністерства приділяли можливому сценарію зміни або навіть ліквідації ТЦК, а також тому, хто у такому разі буде відповідати за мобілізацію та рекрутинг до Сил оборони.

Проте в оборонному відомстві не підтверджують і не спростовують радикальних змін, наголошуючи лише на тому, що триває опрацювання різних варіантів удосконалення системи комплектування.

Дискусія щодо майбутнього ТЦК активно триває і на політичному рівні. Членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська заявляла, що в межах реформи Збройних сил нинішня модель ТЦК може зазнати суттєвих змін.

Водночас вона підкреслила, що конкретних деталей наразі немає, а сама реформа має бути представлена Міністерством оборони.

За її словами, повний масив інформації про можливі зміни наразі зосереджений саме у розробників реформи. Вона уточнила, що навіть народні депутати профільного комітету не мають повного доступу до деталей майбутньої моделі, оскільки документ ще перебуває на етапі розробки.

Мобілізація та служба: готуються комплексні зміни

Паралельно з дискусіями щодо ТЦК у Міністерстві оборони повідомляють про ширшу трансформацію системи мобілізації та проходження військової служби.

Йдеться про поступове впровадження нової контрактної моделі, яка має передбачати:

більш чіткі строки служби;

оновлені правила ротацій;

нову систему контрактів;

перегляд підходів до виплат військовослужбовцям.

Окремо розглядається запровадження спеціальних контрактів для військових, які виконують завдання на передовій, з урахуванням підвищеного навантаження та ризиків.

У відомстві також заявляють про роботу над більш справедливою моделлю грошового забезпечення та можливістю гнучкішого підходу до проходження служби.

Реформа ТЦК та чи продовжать примусову мобілізацію: позиція правників

Водночас частина експертів ставиться до перспектив розформування ТЦК доволі обережно. Адвокат Роман Сімутін висловлює скептичну оцінку щодо реального змісту майбутньої реформи. На його думку, очікування суспільства значно перевищують фактичний масштаб можливих змін.

Він зазначає, що попри активне обговорення теми в інформаційному просторі, кардинальної перебудови мобілізаційних процесів може не відбутися. За його словами, замість системного оновлення існує ризик обмежитися лише формальними або косметичними змінами.

Юрист наводить приклади вже реалізованих урядових рішень, зокрема змін у системі бронювання військовозобов’язаних. Він нагадує про постанову Кабінету Міністрів №692, яка була ухвалена 30 червня та змінила порядок бронювання працівників.

На його думку, подібні зміни показують, що навіть після офіційних оновлень механізми можуть залишатися складними та призводити до втрат для частини підприємств і працівників.

Сімутін прогнозує, що в результаті нових правил значна частина заброньованих може втратити цей статус, попри формальне дотримання процедур.

Окремо адвокат різко оцінює численні законодавчі ініціативи, які періодично подаються як елементи майбутньої реформи ТЦК.

Йдеться про пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення правил мобілізації, запровадження штрафів за помилки в системах обліку, а також ідеї щодо обов’язкового використання бодікамер працівниками ТЦК. На думку Сімутіна, такі ініціативи не змінюють суті системи, а радше створюють видимість реформування.

Отже, фактично йдеться про поступовий перехід від нинішньої системи комплектування до оновленої моделі, яка має враховувати як потреби армії, так і тривалість воєнного стану.

Попри відсутність офіційно оприлюднених деталей щодо майбутнього ТЦК, у Міністерстві оборони підтверджують, що реформа системи комплектування та військової служби вже триває.

Її ключові параметри поки що не розголошуються, однак у межах оборонного відомства та парламенту визнають — зміни будуть комплексними і можуть суттєво вплинути на нинішню модель мобілізації та організації служби в Україні.

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