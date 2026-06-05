У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль врізався в підземний перехід, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

ДТП у Києві 5 червня: які наслідки

У Поліції Києва зазначили, що встановлюють обставини смертельної ДТП у Солом’янському районі.

– Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє дістали травми, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

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Як розповіли у ДСНС Києва, водія Mercedes Benz затисло конструкціями автівки. Рятувальники деблокували його за допомогою електроінструмента та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Усі обставини смертельної автокатастрофи встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

У Патрульній поліції Києва підтвердили, що на Чоколівському бульварі відбулася ДТП, проте без уточнення подробиць.

– До уваги учасників дорожнього руху. У зв’язку з ДТП на Чоколівському бульварі рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП могли загинути щонайменше четверо людей, проте інформація потребує додаткового підтвердження.

Крім Києва, сьогодні ДТП сталася у Харківській області на автодорозі Р-58 Мерефа – Златопіль – Лозова за участю автомобіля Volkswagen LT, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє вчителів.

Фото : Факти ICTV

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