4 червня та у ніч проти 5 червня Сил оборони завдали ударів по низці об’єктів росіян, зокрема по пунктах управління БпЛА та районах зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях і в РФ.

Також підтверджено пошкодження нафтової інфраструктури за результатами попередніх ударів, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони завдали ударів по низці об’єктів росіян

Також підтверджено пошкодження 30–31 травня семи нафтових резервуарів на тимчасово окупованій території Криму та в РФ.

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– 4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці об’єктів ворога, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено пункт управління противника в районі Кам’янського (Запорізька область) та командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара (Донецька область).

Також повідомляється про ураження пунктів управління БпЛА противника в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області та Журавльовки Бєлгородської області РФ.

Генштаб також повідомив, що за результатами додаткового аналізу підтверджено пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового терміналу Феодосія в Криму.

Підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Лазарево (Гоніно, Кіровська область, Росія) 31 травня 2026 року.

Тоді було знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію.

Нагадаємо, СБС повідомили про ураження чотирьох суден-суховантажів та одного танкера у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська та у прибережних водах ТОТ.

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