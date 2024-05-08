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РФ створює певне угруповання військ на півночі – Харківська ОВА

Наступ РФ на Харківщині: в ОВА попередили про угруповання ворога у Курській області
Фото: УНІАН

Росія створює певне угруповання військ у Курській області, яка межує з Харківською областю.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Вікна-новини Яні Брензей повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Чи є загроза наступу на Харків

На питання, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угруповання російських військ у Курській області, Синєгубов відповів, що на східному напрямку в Харківській області росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у противника немає.

Зараз дивляться

– Щодо півночі: ворог створює певне угруповання військ, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоби бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути, – додав Синєгубов.

Глава ОВА зазначив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно. Їх актуалізують практично щомісяця.

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Війна в Україні, Евакуація, Новини Харкова, Олег Синєгубов, Харків
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