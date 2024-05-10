Україна вперше отримала тренажер винищувача F-16

Чехія передала Україні перший тренажер американського винищувача F-16. Його відправили в одну з бригад тактичної авіації.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Перший в Україні тренажер F-16

За словами Олещука, це перший тренажер F-16 у нашій країні. Основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

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– Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16 від компанії VRGINNERS. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, що він побачить у польоті, де які сигнали проходять, – розповів представник Командування підготовки Повітряних сил Олександр Дяків.

Тренажер повністю реалізує процес навчання і щодо застосування авіаційних засобів ураження.

Представник чеської компанії Роман Балаз додав, що спеціалісти з Чехії були в Україні і вже навчили перших п’ятьох українських спеціалістів керувати симулятором. Тепер вони навчатимуть українських пілотів на F-16.

Дяків відзначив, що перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі, робота в цьому напрямку постійно ведеться.

Командувач Повітряних сил подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту.

Він наголосив на важливості створення потужної навчально-матеріальної бази для молоді та закликав союзників долучатися до цієї ініціативи.

F-16 для України

8 травня Міноборони Нідерландів заявило про готовність розпочати постачання винищувачів F-16 до України вже восени цього року.

У Бельгії пообіцяли поставити в Україну першу партію F-16 протягом 2024 року.

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