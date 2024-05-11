СБУ запобігла терактам у Києві, які планувало російське ГРУ на 9 травня

Служба безпеки України (СБУ) запобігла терактам, які російське Головне управління Генштабу, відоме як ГРУ, планувало здійснити у Києві 9 травня.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Теракти у Києві на 9 травня

За словами Артема Дехтяренка, СБУ спрацювала на випередження та виконавців теракту затримали на гарячому.

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– Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід, – зазначив речник СБУ.

Більше деталей спецоперації пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, що у ніч на 9 травня російські війська атакували Україну 20 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Силам оборони вдалося збити 17 безпілотників.

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