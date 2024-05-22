Купував квартири та автівки: НАБУ та САП повідомили підозру ексзаступнику керівника ОП Смирнову

НАБУ і САП повідомили ексзаступнику керівника Офісу президента (2019-2024 рр.) про підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомило НАБУ.

– За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активів вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Так, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

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Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів Української правди, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Реакція Смирнова на підозру

Колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ, пише Українська правда.

– Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ — це перше. Друге, подія — давно очікувана мною, з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогодні усіма можливими способами, — сказав він.

Смирнов сказав, що “вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно — до детективів зауважень немає”.

– Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті, буду доводити її всіма доступними способами, — говорить він.

Нагадаємо, що 29 березня на сайті Офісу президента з’явилися укази про звільнення двох заступників Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Натомість призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську.

Смирнов на посаді заступника керівника Офісу президента опікувався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами.

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