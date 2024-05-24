Гроші було виділено в повному обсязі: Шмигаль про будівництво фортифікацій

На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій гроші було виділено в повному обсязі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді.

– На всі фортифікації – і перша, і друга, і третя лінії оборони – які планував побудувати Генеральний штаб України, який із Міністерством оборони відповідає за будівництво фортифікацій у нашій державі в період воєнного часу, кошти було виділено у повному обсязі, – сказав він.

За його словами, лише за останні пів року уряд виділив 30 млрд грн на будівництво фортифікацій.

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– Щодо термінів і планів – це питання грифоване, – заявив прем’єр.

Він зазначив, що військові зможуть дати відповідь депутатам на це запитання у закритому режимі.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль повідомив, що завдяки перерозподіленню видатків уряд виділив з держбюджету понад 8 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд.

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