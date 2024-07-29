Вночі 29 липня Росія атакувала Україну десятьма ударними дронами Шахед та авіаційною ракетою Х-59/69.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Атака дронів на Україну

За його словами, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини. Десять ударних БпЛА типу Shahed окупанти запустили з мису Чауда, Крим.

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В результаті бою наші сили протиповітряної оборони збили: керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронної боротьби Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 29 липня у небі над областю збили одну ракету, п’ять БпЛА типу Shahed та один розвідувальний дрон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 887-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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