Вночі 29 липня Росія атакувала Україну десятьма ударними дронами Шахед та авіаційною ракетою Х-59/69.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Атака дронів на Україну

За його словами, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини. Десять ударних БпЛА типу Shahed окупанти запустили з мису Чауда, Крим.

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В результаті бою наші сили протиповітряної оборони збили: керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронної боротьби Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Обстріл Дніпропетровської області 29 липня 2024

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі 29 липня у небі над областю збили одну ракету, п’ять БпЛА типу Shahed та один розвідувальний дрон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 887-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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