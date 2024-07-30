Сьогодні, 30 липня, президент України Володимир Зеленський приїхав на Волинь, де ознайомився з процесом будівництва фортифікацій та провів безпекову нараду.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський перевірив будівництво укріплень на Волині

– Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України, – написав Зеленський.

В координаційній нараді щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону взяли участь представники військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко доповів про захист кордону, зокрема про кількість залучених воїнів, їхні спроможності та озброєння.

Начальники ОВА та голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець поінформували про перебіг зведення фортифікацій уздовж кордону з Білоруссю.

Яка ситуація з фортифікаціями на кордоні з Білоруссю

Глава держави ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області.

Президент Зеленський оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів.

Від початку повномасштабного російського вторгнення тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.

На напрямках імовірного руху броньованої техніки росіян встановлено залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

Як зазначив президент, з боку України є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшено кількість прикордонників.

Джерело: Володимир Зеленський, Офіс президента

