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Україна
Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

В Україні понад 80% шкіл мають генератори: чи достатньо цього для навчання офлайн

Скільки коштує здобути вищу освіту в Україні
Фото: Pixabay

Станом на сьогодні в Україні більш ніж 80% шкіл мають генератори. Попри це, їх продовжують закуповувати.   

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України у відповідь на запит видання Громадське. 

Чи достатньо в українських школах генераторів для навчання офлайн

У відомстві пояснили, що цієї кількості генераторів недостатньо для повноцінної організації освітнього процесу з використанням усієї необхідної техніки.

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Однак їх може вистачити для очних зустрічей учителів з дітьми. 

Зауважимо, що наступного навчального року Міністерство освіти планує повернути якомога більше дітей за шкільні парти – до офлайн навчання. 

У відомстві вважають, що під час вимкнень електроенергії це найкращий варіант, адже учні будуть в однакових умовах, а не з різним графіком відключень світла у себе вдома. 

Як відбуватиметься навчання в умовах тривалих відключень 

Відповідаючи на це питання, у Міністерстві освіти зазначають, що школи мають автономію в тому, щоб гнучко організовувати освітній процес залежно від ситуації.  

Натомість у школах, в яких ще немає укриттів або безпекова ситуація не дає змоги навчатися офлайн, ситуація буде складнішою. І за інформацією МОН, тут розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання.

Додамо, що Міністерства освіти та цифрової трансформації спільно розробили комплексну програму Школа офлайн, метою якої стане підвищення якості та ефективності шкільного навчання в Україні.

Програма має на меті повернути приблизно 300 тисяч учнів за шкільні парти.

Зараз майже 1 млн українських дітей навчається онлайн: приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч – за кордоном.

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Джерело: Громадське
відключення світла, Дистанційне навчання, Школи
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