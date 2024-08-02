Україні може знадобитися іноземний винищувальний легіон – полковник США про пілотів F-16

Можливим варіантом для України є створення іноземного винищувального легіону з неамериканських пілотів F-16, які вийшли на пенсію.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив полковник ВПС США у відставці Джеффрі Фішер.

Пілоти для винищувачів F-16

За його словами, хороше співвідношення екіпажу до літаків становить 2 до 1.

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– Ми знали, що буде десь від 40 до 60 літаків і знадобиться десь між 90 і 120 пілотів. І ми знали про це рік тому. І з певних причин адміністрація Байдена та інші особи, які ухвалюють рішення, не змогли зрозуміти, як створити швидку програму навчання для українських пілотів F-16, – говорить Фішер.

Полковник у відставці заявив, що зараз підготовлено близько десятка – двох десятків пілотів, але точно не 90-120. Саме тому можливим варіантом для України – є іноземний винищувальний легіон.

– Це іноземні неамериканські військові пілоти F-16. Хлопці, які вийшли на пенсію і все ще мають тисячі годин нальоту на F-16. Можливо, як Flying Tigers в Китаї. Таке відбувалось під час Другої світової війни, під час Першої світової війни, коли американські громадяни, які мали льотні навички, літали від імені іноземної держави. Якщо це станеться, ми можемо досить швидко перейти з 20 українських пілотів до 120, – зауважив Фішер.

При цьому американський полковник у відставці наголосив, що на війні українські Повітряні сили показали себе винятково, особливо у порівнянні з росіянами.

– Я маю на увазі, російські ВПС збивають свої власні літаки А-50, свої власні літаки, чи не так? І до речі, А-50 – це те, що ми називаємо високоцінним повітряним активом (high-value airborne asset – HVAA). Їх небагато, зараз у Росії це десь 10-20 таких літаків, і вони втратили два, – говорить військовий.

Довідка. Летючі тигри (Flying Tigers) – спеціальна авіаційна група США 1941-42 років ПС Китайської Республіки, яку сформували для протистояння японському вторгненню в Китай.

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