Уряд спростив імпорт вибухових речовин для виробників боєприпасів

Кабінет Міністрів спростив імпорт вибухових речовин для українських виробників боєприпасів.

Нові правила імпорту

Українське законодавство продовжує адаптуватися до умов воєнного стану і спрощувати бюрократичні процедури для вітчизняних виробників боєприпасів.

Нещодавно уряд України ухвалив рішення, яке спрощує процедуру імпорту вибухових речовин та інших компонентів.

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Згідно з новими правилами, підприємство має бути включене до Електронного реєстру відбору та виконавців державних контрактів.

Після подання заяви на імпорт Мінстратегпром розглядає та надає відповідне рішення. Якщо воно позитивне, Державна служба експортного контролю України схвалює разовий дозвіл на імпорт вибухових речовин.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін зазначив, що в умовах дефіциту постачання таких товарів для вітчизняних виробників посилює оборонні позиції нашої країни.

Джерело: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

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